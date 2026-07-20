«Больше 30 пьяных»: в ГАИ подвели итоги рейдов на красноярских дорогах в минувший уик-энд

За два дня задержали более 30 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Еще 35 человек управляли машинами без прав. Выезд на встречную полосу зафиксировали более 20 раз. Также выявлено 19 нарушений правил проезда пешеходных переходов водителями и более 20 нарушений со стороны самих пешеходов.