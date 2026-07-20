Ограничения из-за опасности БПЛА вводились ночью в аэропорту Нижнего Новгорода

В аэропорту им. Чкалова в Нижнем Новгороде в ночь на понедельник, 20 июля, вводились ограничения на приём и выпуск самолетов. Меры принимались для обеспечения безопасности полётов, сообщала Росавиация.
Ограничения начали действовали с 01.17. В это время на территории Нижегородской области ввели режим «Беспилотная опасность».
В 03.35 ограничения на работу воздушной гавани были отменены.
Судя по табло аэропорта, два утренних рейса — из Москвы и Екатеринбурга — были приняты по расписанию. К вылету готовятся два борта — в Самару и Москву. Самолеты готовятся отправить также по расписанию.
Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказывалось, что неделю назад аэропорт Чкалов в качестве главного запасного аэродрома московского авиаузла принял 14 рейсов, следовавших в московские аэропорты.