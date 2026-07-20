Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ограничения из-за опасности БПЛА вводились ночью в аэропорту Нижнего Новгорода

Сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме.

Источник: Нижегородская правда

В аэропорту им. Чкалова в Нижнем Новгороде в ночь на понедельник, 20 июля, вводились ограничения на приём и выпуск самолетов. Меры принимались для обеспечения безопасности полётов, сообщала Росавиация.

Ограничения начали действовали с 01.17. В это время на территории Нижегородской области ввели режим «Беспилотная опасность».

В 03.35 ограничения на работу воздушной гавани были отменены.

Судя по табло аэропорта, два утренних рейса — из Москвы и Екатеринбурга — были приняты по расписанию. К вылету готовятся два борта — в Самару и Москву. Самолеты готовятся отправить также по расписанию.

Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказывалось, что неделю назад аэропорт Чкалов в качестве главного запасного аэродрома московского авиаузла принял 14 рейсов, следовавших в московские аэропорты.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше