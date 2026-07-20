Хабаровская группа «Спать не модно» вышла в финал фестиваля «Рок над Амуром»

Из более чем 140 коллективов, подавших заявки на выступление на фестивале «Рок над Амуром», жюри выбрало 3 коллектива. В финал прошли «Спать не модно» из Хабаровска, «Красный дождь» из Владивостока и «Мед браги» из Уссурийска. Эти группы поборются за главный приз — запись собственного мини-альбома. «Отбор в этом году проходил немного сложнее, чем обычно, потому что заявок было очень много, материалы внимательно проанализировали и оценили. Очень порадовало жанровое разнообразие групп и разные уровни команд: от настоящих ветеранов сцены до новичков, которые желают познакомить жителей края со своим творчеством. В этом году заявки поступили со всего ДФО, от Магаданской области до Забайкальского края, что само по себе говорит о масштабе и доверии к фестивалю у музыкантов региона», — прокомментировал член жюри фестиваля Денис Рублевский. Гостей фестиваля ждет концертный марафон с выступлениями легенд отечественной рок-музыки и молодых звезд Дальнего Востока. Хедлайнерами в этом году станут Юлия Чичерина и Найк Борзов. Все они разделят сцену со специальными гостями — победителями первого фестиваля «Рок над Амуром», рокерами «Двадцать», дальневосточными тяжеловесами The Starkillers, и победители фестиваля прошлого года, группой «Карманный томик». Вход на фестиваль для зрителей бесплатный.