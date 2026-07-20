Внемлите мурчанию оракула: Кошка Вижа предвидела триумф Испании на ЧМ-2026

Кошка Вижа из театра Куклачёва вновь подтвердила репутацию футбольной провидицы. После точного прогноза на матч за третье место пушистая гадалка верно определила и победителя финала чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины во время сеанса Life.ru.