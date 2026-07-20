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Внемлите мурчанию оракула: Кошка Вижа предвидела триумф Испании на ЧМ-2026

Кошка Вижа из театра Куклачёва вновь подтвердила репутацию футбольной провидицы. После точного прогноза на матч за третье место пушистая гадалка верно определила и победителя финала чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины во время сеанса Life.ru.

Источник: Life.ru

Кошка Вижа из театра Куклачёва предсказала итог ЧМ-2026. Видео © Life.ru.

Перед решающей встречей Виже предложили выбрать одну из двух мисок с флагами финалистов. Кошка без долгих раздумий направилась к испанской, тем самым поставив на команду Луиса де ла Фуэнте.

Прогноз оказался точным. Испания победила Аргентину со счётом 1:0 и во второй раз в истории стала чемпионом мира. Единственный мяч был забит во втором дополнительном тайме.

Ранее кошка Вижа угадала исход поединка за бронзовые медали, выбрав Англию перед игрой с Францией. Несмотря на звёздный состав французов и статус фаворита, победу тогда также одержала команда, которую указала кошка.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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