Зендая вышла на публику в редчайших серьгах и была раскритикована

Зендая оказалась в центре громкой дискуссии после того, как появилась на фотоколле фильма «Одиссея» в Лондоне. На актрисе были серьги, возраст которых достигает почти трёх тысяч лет.
Как пишет Daily Mail, эти украшения входят в состав так называемого Зивийского клада, обнаруженного на территории Ирана ещё в 1940-х годах. Возраст этих артефактов относят примерно к первому тысячелетию до нашей эры. Древние золотые медальоны были помещены в современную оправу с бриллиантами, созданную лондонским ювелиром Гленном Спиро.
В компании Barron London пояснили, что крепление не наносит вреда историческим предметам и позволяет демонстрировать их широкой аудитории, напоминая о богатом культурном наследии Ирана. Однако в социальных сетях такой подход вызвал резкую критику. Многие пользователи считают, что подобные вещи должны находиться в музее, а не на красной дорожке.
«Как студент-археолог, я просто ненавижу это. Им место в музее», — написал один из комментаторов.
Часть иранских пользователей также выразила недовольство. Они уверены, что исторические артефакты не должны использоваться в качестве модного аксессуара.
Впрочем, нашлись и те, кто выступил в защиту актрисы. Они отметили, что Зендая и её стилист Ло Роуч всегда бережно обращаются с раритетами. Сама актриса пока не прокомментировала эту ситуацию.
Испания выиграла чемпионат мира по футболу.