MWM: США понесли тяжелые потери в авиации из-за ударов Ирана по базам в Иордании

В результате налетов погибли двое военнослужащих США, один пропал без вести. Потери среди гражданских контрактников еще уточняются. Эксперты отмечают, что из-за крупных винтов и уязвимых топливных баков «Блэк Хоуки» практически невозможно защитить от осколков без специальных укрытий, что делает их легкой мишенью. Данный инцидент грозит серьезным сбоем в логистике и спецоперациях США.