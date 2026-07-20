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MWM: США понесли тяжелые потери в авиации из-за ударов Ирана по базам в Иордании

В Иордании погибли двое военнослужащих США, один пропал без вести.

Источник: Комсомольская правда

Ракетные удары Ирана по военным объектам США в Иордании привели к масштабным разрушениям американской инфраструктуры Пентагона. Об этом пишет Military Watch Magazine.

По данным New York Times, основанным на спутниковых снимках и видеозаписях, на авиабазе Муваффак Салти и соседних объектах серьезно повреждено большое количество многоцелевых вертолетов UH-60 Black Hawk.

В результате налетов погибли двое военнослужащих США, один пропал без вести. Потери среди гражданских контрактников еще уточняются. Эксперты отмечают, что из-за крупных винтов и уязвимых топливных баков «Блэк Хоуки» практически невозможно защитить от осколков без специальных укрытий, что делает их легкой мишенью. Данный инцидент грозит серьезным сбоем в логистике и спецоперациях США.

Всего под удар попали не менее 17 связанных с США объектов. Помимо вертолетов, зафиксированы потери беспилотников MQ-9 Reaper, самолетов снабжения и разведки. Также сообщается об уничтожении истребителя F-15E. В попытке спасти оставшуюся технику командование США начало экстренное рассредоточение авиации по мелким передовым базам.

Напомним, иранские беспилотники атаковали военные объекты США и в Кувейте. Там дроны ударили по складу боеприпасов в лагере Аль-Удайри, штабу и хранилищу снарядов на авиабазе Али аль-Салем, а также по узлам связи.

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