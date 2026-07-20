Жителям 17 волгоградских хуторов обрубили газ на 4 дня

Сегодня, 20 июля, большая часть Кумылженского района Волгоградской области осталась без газа. Подачу голубого топлива прекратили в 8−00 ч. Вернуть газ обещают только 24 июля в 14−00 ч. Напомним, как сообщали в администрации района, ограничения связаны с проведением ремонтных работ на газопроводе. Под отключение попали 17 населенных пунктов — станица Кумылженская, хутора Глушица, Обливский, Родионовский, Никитинский, Потаповский; Краснянский, Чиганаки-1, Чиганаки-2, Козлов, Седов, Точилкин, Суляевский, Ярской-1, Жуковский, Тюринский, Крапцовский.