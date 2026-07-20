Сразу в двух регионах России произошло землетрясение: подробности

Стало известно, что сразу в двух регионах России произошло землетрясение. Речь идет о Бурятии и территории северных Курил. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники.
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в понедельник у северных Курил в Тихом океане. Его ощутили на острове Парамушир, рассказала начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова журналистам.
Отмечается, что очаг подземных толчков залегал на глубине 40 километров под морским дном. Что касается Бурятии, то там произошло землетрясение магнитудой 3,5. Разрушений и пострадавших нет. Жители региона заявили, что почувствовали лишь небольшие толчки.
Ранее KP.RU сообщил, что недавно произошло землетрясение у берегов Камчатки. Эпицентр находился в 209 километрах от Петропавловска-Камчатского.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ.
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