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Сразу в двух регионах России произошло землетрясение: подробности

В Бурятии и у Северных Курил произошло землетрясение.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, что сразу в двух регионах России произошло землетрясение. Речь идет о Бурятии и территории северных Курил. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники.

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в понедельник у северных Курил в Тихом океане. Его ощутили на острове Парамушир, рассказала начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова журналистам.

Отмечается, что очаг подземных толчков залегал на глубине 40 километров под морским дном. Что касается Бурятии, то там произошло землетрясение магнитудой 3,5. Разрушений и пострадавших нет. Жители региона заявили, что почувствовали лишь небольшие толчки.

Ранее KP.RU сообщил, что недавно произошло землетрясение у берегов Камчатки. Эпицентр находился в 209 километрах от Петропавловска-Камчатского.

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