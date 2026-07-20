Красноярца осудят за грабеж и серию мелких краж

Следователи полиции краевого центра завершили расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 40-летнего местного жителя. Как сообщили в пресс-службе краевого главка, мужчину обвиняют в совершении грабежа и нескольких краж. Так, в дежурную часть полиции поступило сообщение от местного жителя, который сообщил, что неизвестный похитил с переднего сиденья его автомобиля сумку с деньгами и телефоном. В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители установили личность злоумышленника и задержали его. В ходе следствия выяснилось, что злоумышленник совершил еще несколько преступлений. Так, в магазине техники на улице Академика Павлова он похитил видеорегистратор за 19 тысяч рублей и позднее продал его за 5 тысяч случайному прохожему. Через несколько дней в магазине на улице Щорса мужчина украл два бритвенных станка и кассеты для них. Затем красноярец посетил магазин техники, где похитил со стеллажа телефон стоимостью более 17 тысяч рублей и продал его прохожему за 6 тысяч. Последним преступлением в этом «походе» оказался велосипед на улице Апрельской стоимостью 14 тысяч рублей. Обвиняемый ожидает суда, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.