Жителям Волжского советуют до конца недели не открывать окна

— Работы будут проводиться с 4:00 до 9:00 и с 19:00 до полуночи, — отметили в мэрии. — В это время окна в домах, расположенных вблизи зоны обработки, рекомендуется держать закрытыми. Также следует ограничить доступ детей и домашних животных в зоны, где распыляют химикаты.