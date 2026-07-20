Жителям Волжского советуют до конца недели не открывать окна

В Волжском с 20 по 24 июля обработают деревья от угрожающих им вредителей. На время работ жителям ближайших домов советуют закрыть окна и следить за питомцами во время прогулок на улицах.
— Обработка деревьев и кустарников проводится для снижения риска заражения различными заболеваниями или порчи растений насекомыми-вредителями, — рассказывают в администрации города-спутника. — Сегодня и завтра специальные средства будут распылять на проспекте Ленина.
С 22 по 24 июля обработка пройдет по адресам:
• ул. Волгодонская;
• ул. Горького;
• ул. Р. Зорге;
• ул. 19 Партсъезда;
• ул. К. Маркса;
• ул. Кирова;
• ул. Куйбышева;
• ул. Коммунистическая (в том числе и сквер на ул. Коммунистической);
• ул. Комсомольская;
• ул. Камская;
• ул. Карбышева (от СЭС до б-ра Профсоюзов);
• ул. Свердлова (в том числе зеленая зона на пл. Свердлова);
• ул. Советская;
• ул. Набережная;
• ул. Логинова;
• ул. Ленинградская;
• ул. Пионерская (от ул. Пушкина до ул. Карбышева);
• ул. Пушкина (жилая часть);
• ул. Молодежная;
• ул. Р. Крестьянская (сквер);
• ул. Чайковского;
• ул. Циолковского;
• ул. Энгельса (от ул. Карбышева до кольца ВПЗ).
— Работы будут проводиться с 4:00 до 9:00 и с 19:00 до полуночи, — отметили в мэрии. — В это время окна в домах, расположенных вблизи зоны обработки, рекомендуется держать закрытыми. Также следует ограничить доступ детей и домашних животных в зоны, где распыляют химикаты.
Фото из архива V102.ru.