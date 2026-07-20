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Непогода обрушилась на Павлодарскую область: есть пострадавшие

Непогода обрушилась на Павлодарскую область. Так, по Павлодару прошлись мощный ливень, град, молния, ветер. В регионе пострадали люди, передает NUR.KZ.

Сейчас в Ричмонде: +22° 2 м/с 100% 756 мм рт. ст. +23°
Источник: Соцсети

По данным Павлодарской областной станции скорой медицинской помощи, из-за непогоды за минувшие сутки в службу 103 поступило несколько вызовов.

В Павлодаре мужчина 1993 года рождения получил травму головы после падения ветки с дерева во время грозы. Доставлен в городскую больницу № 1.

В селе Кудайколь пострадали пять человек:

— девушка 2007 года рождения — ушибы и ссадины в области правого предплечья, правой кисти;

— ﻿﻿﻿мужчина 1979 года рождения — ссадины правой кисти;

— мальчик 2011 года рождения — ссадины правой кисти;

— мальчик 2010 года рождения — множественные мелкие ушибы и ссадины спины;

— девочка 2010 года рождения — множественные ссадины и мелкие ушибы области спины, верхних конечностей.

После оказания первой помощи оставлены на месте.