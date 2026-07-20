Непогода обрушилась на Павлодарскую область: есть пострадавшие

По данным Павлодарской областной станции скорой медицинской помощи, из-за непогоды за минувшие сутки в службу 103 поступило несколько вызовов.
В Павлодаре мужчина 1993 года рождения получил травму головы после падения ветки с дерева во время грозы. Доставлен в городскую больницу № 1.
В селе Кудайколь пострадали пять человек:
— девушка 2007 года рождения — ушибы и ссадины в области правого предплечья, правой кисти;
— мужчина 1979 года рождения — ссадины правой кисти;
— мальчик 2011 года рождения — ссадины правой кисти;
— мальчик 2010 года рождения — множественные мелкие ушибы и ссадины спины;
— девочка 2010 года рождения — множественные ссадины и мелкие ушибы области спины, верхних конечностей.
После оказания первой помощи оставлены на месте.