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Роспотребнадзор разрешил купаться на пляже у Коммунального моста в Перми

Краевое ведомство выдало санитарно-эпидемиологическое заключение.

Источник: Комсомольская правда

Краевой Роспотребнадзор в конце прошлой недели выдал санитарно-эпидемиологические заключения пяти пляжам. В их число попал пляж у Коммунального моста в Перми на правом берегу Камы.

Водные объекты получили право на их на использование в рекреационных целях, включая купание и занятия спортом. Санитарно-эпидемиологическое заключение выдается при соответствии объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения отдыха.

Вместе с пляжем в Перми заключения получили: городской пляж в Чайковском (Сайгатский залив), пляж ООО «Санаторий Демидково» (Добрянский округ), пляж «Верде» ООО «ЛЮКССТРОЙ» (Пермский округ) и пляж на реке Сылве в поселке Новые Ляды.

«В настоящее время на территории Пермского края определено 20 мест, предназначенных для отдыха и купания», — сообщил Роспотребнадзор.

Специалисты краевого ведомства совместно с Центром гигиены и эпидемиологии проводят ежемесячный с мая по август лабораторный мониторинг качества воды водоемов, а также песка в прибрежной полосе.

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