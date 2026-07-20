Трамп назвал ЧМ-2026 в США величайшим событием в истории

«Думаю, ничего подобного раньше не было в соккере — или футболе, называйте как угодно, — но это было невероятно. Это было в четыре раза грандиознее любого турнира ФИФА, а возможно, даже в пять раз. Это одно из величайших событий, и мы рады, что турнир прошёл на высоте: люди со всего мира приезжали и полюбили нашу страну», — заявил Трамп.