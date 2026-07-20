Трамп назвал ЧМ-2026 в США величайшим событием в истории

По окончании финала мирового футбольного первенства президент США Дональд Трамп отметил, что этот турнир превзошёл все предыдущие соревнования, проводимые под эгидой ФИФА. Его высказывания приводит телеканал Fox News.
«Думаю, ничего подобного раньше не было в соккере — или футболе, называйте как угодно, — но это было невероятно. Это было в четыре раза грандиознее любого турнира ФИФА, а возможно, даже в пять раз. Это одно из величайших событий, и мы рады, что турнир прошёл на высоте: люди со всего мира приезжали и полюбили нашу страну», — заявил Трамп.
Решающий матч чемпионата мира 2026 года принёс победу сборной Испании над командой Аргентины со счётом 1:0, причём исход был определён в дополнительное время.
Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес. Аргентинцы играли вдесятером с 90+3-й минуты из-за удаления полузащитника Энцо Фернандеса.
Испания выиграла чемпионат мира по футболу.