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Жителям Токио разослали предупреждения из-за аномальной жары

Предупреждения об аномальной жаре пришли на телефоны жителей Токио. Об этом в понедельник, 20 июля, пишет РИА Новости.

Предупреждения об аномальной жаре пришли на телефоны жителей Токио. Об этом в понедельник, 20 июля, пишет РИА Новости.

По данным источника, в понедельник в городе ожидается температура до плюс 36 градусов.

Уточняется, что уведомления получили жители еще 38 из 47 префектур Японии. Так, в Сайтаме ожидается до плюс 38 градусов, в Нагое, Киото, Яманаси, Гифу, Фукуи — 37 градусов. Температура поднимется выше среднегодовых показателей от двух до семи градусов практически на всей территории страны, уточняется в публикации.

Тем временем нидерландские власти официально заявили о нехватке водных ресурсов из-за аномальной жары и продолжительной засухи. Уровень воды в реках, в первую очередь в Рейне, критически снизился из-за отсутствия осадков, в то время как спрос на воду растет.

Эйфелева башня стала выше на 10 сантиметров из-за аномальной жары, которая также обрушилась на Францию. Инженеры объяснили, что в конструкции главной достопримечательности Парижа содержится пудлинговое железо, которое расширяется под воздействием тепла, а при снижении температуры вновь сжимается.

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