Жителям Токио разослали предупреждения из-за аномальной жары

Уточняется, что уведомления получили жители еще 38 из 47 префектур Японии. Так, в Сайтаме ожидается до плюс 38 градусов, в Нагое, Киото, Яманаси, Гифу, Фукуи — 37 градусов. Температура поднимется выше среднегодовых показателей от двух до семи градусов практически на всей территории страны, уточняется в публикации.