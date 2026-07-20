Жителям Токио разослали предупреждения из-за аномальной жары

Предупреждения об аномальной жаре пришли на телефоны жителей Токио. Об этом в понедельник, 20 июля, пишет РИА Новости.
По данным источника, в понедельник в городе ожидается температура до плюс 36 градусов.
Уточняется, что уведомления получили жители еще 38 из 47 префектур Японии. Так, в Сайтаме ожидается до плюс 38 градусов, в Нагое, Киото, Яманаси, Гифу, Фукуи — 37 градусов. Температура поднимется выше среднегодовых показателей от двух до семи градусов практически на всей территории страны, уточняется в публикации.
Тем временем нидерландские власти официально заявили о нехватке водных ресурсов из-за аномальной жары и продолжительной засухи. Уровень воды в реках, в первую очередь в Рейне, критически снизился из-за отсутствия осадков, в то время как спрос на воду растет.
Эйфелева башня стала выше на 10 сантиметров из-за аномальной жары, которая также обрушилась на Францию. Инженеры объяснили, что в конструкции главной достопримечательности Парижа содержится пудлинговое железо, которое расширяется под воздействием тепла, а при снижении температуры вновь сжимается.