Средний ипотечный кредит в Калининграде превысил 4 млн рублей

В первые пять месяцев 2026 года в России выдали более 389 тыс. ипотечных кредитов. Из каждой тысячи жителей региона на такой шаг отважились 16 человек — это также 30 показатель по стране. В лидерах по этому показателю северные территории: Тыва (26 человек), Ямало-Ненецкий Автономный округ (25) и Якутия (24 человека).