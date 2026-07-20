В Красноярске появится мурал с исследователем Арктики Артуром Чилингаровым

Многоэтажный жилой дом находится в микрорайоне Северный.
«Планируем в течение двух недель сделать мурал полностью, но с оговоркой на погоду», — пишет Брежнева в социальных сетях.
Напомним, что 1 июня 2024 года на 85-м году жизни скончался выдающийся ученый, академик РАН, много лет представляющий интересы жителей Красноярского края в Госдуме, депутат Артур Чилингаров.
Артур Николаевич более полувека посвятил исследованию Арктики и Антарктики, возглавлял сложнейшие экспедиции, руководил масштабными проектами.