В Красноярске появится мурал с исследователем Арктики Артуром Чилингаровым

В Красноярске появится мурал с портретом исследователя Арктики, депутата Госдумы Артура Чилингарова. Как сообщила руководитель краевого агентства печати и массовых коммуникаций Ирина Брежнева в социальных сетях, изображение нанесут на фасад дома № 2 на улице Ястынской.