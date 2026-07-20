Потерял сознание от боли: фельдшер спасла волгоградца с инфарктом

Супруга пациента вызвала скорую, когда у мужа внезапно началась резкая боль за грудиной, отдающая в левую руку, выступил холодный пот, и он потерял сознание. Фельдшер Иванова на месте сделала ЭКГ, которая подтвердила инфаркт, и приняла решение везти пациента в стационар самостоятельно, не дожидаясь врачебной бригады.