Потерял сознание от боли: фельдшер спасла волгоградца с инфарктом

В Волгоградской области фельдшер скорой помощи Екатерина Иванова спасла 44-летнего мужчину с инфарктом миокарда. Об этом сообщили в облздраве. Женщина заподозрила у пациента приступ и оперативно доставила его в больницу — жителя Волгограда откачали в последний момент.
Супруга пациента вызвала скорую, когда у мужа внезапно началась резкая боль за грудиной, отдающая в левую руку, выступил холодный пот, и он потерял сознание. Фельдшер Иванова на месте сделала ЭКГ, которая подтвердила инфаркт, и приняла решение везти пациента в стационар самостоятельно, не дожидаясь врачебной бригады.
Врачи отмечают: быстрая диагностика, грамотные действия фельдшера на догоспитальном этапе и максимально быстрая доставка в профильный стационар сыграли решающую роль в спасении жизни волгоградца. Сейчас мужчина уже выписан домой.
Медики облздрава напоминают: боль за грудиной, отдающая в руку, плечо или шею, холодный пот и слабость — повод немедленно вызвать скорую. Отказ от вредных привычек, контроль давления и холестерина, а также регулярная диспансеризация снижают риск инфаркта миокарда.
Ранее сообщалось о спасении женщины со сложным заболеванием.