В ЕР предложили улучшить систему оповещения жителей приграничья об угрозах

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Оповещения жителей приграничных регионов РФ о беспилотной и ракетной опасности необходимо дублировать через радиосвязь, заявил представитель федеральной пятерки списка «Единой России» на выборах в Госдуму, Герой России Евгений Поддубный.
Он объяснил, что сейчас оповещения в основном приходят по мобильной связи — через сообщения или мессенджер «Макс». При этом в приграничье она не всегда стабильна.
«Поэтому необходимо дублировать оповещение через радиосвязь. Сейчас в приграничье большое количество людей пользуются любительскими радиостанциями, ДМР-радиостанциями, которые позволяют организовать связь, когда телефон не работает», — цитируют Поддубного на сайте партии.
Такое предложение Герой России озвучил на встрече с бойцами бригады «БАРС-Курск». Военнослужащие поддержали инициативу, отмечается в публикации.
«Будем прорабатывать и оперативно решать этот вопрос по линии “Единой России”, — приводят слова Поддубного на сайте ЕР.