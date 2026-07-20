С начала года приставы Прикамья произвели более 4,5 тыс. арестов имущества должников

Самым дорогим имуществом, подвергшимся аресту, стала квартира в Ленинском районе Перми площадью 94 кв. м. Ее стоимость составила 16 млн руб. Второе место занял индивидуальный жилой дом с надворными постройками площадью более 450 кв. м в микрорайоне Заозерье, оцененный в 14 млн руб. На третьем месте — нежилое помещение площадью 100 кв. м, стоимостью 14 млн руб.