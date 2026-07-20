Сергей Кравчук: Первый этап благоустройства бульваров в Хабаровске завершится в октябре

В Хабаровске продолжается капитальный ремонт Уссурийского и Амурского бульваров. Работы ведутся в рамках мастер-плана развития города, утвержденного президентом Владимиром Путиным. Завершение первого этапа запланировано на октябрь 2026 года, а полное окончание реконструкции — на 2028 год. Финансирование осуществляется за счет Единой президентской субсидии. «Мы продолжаем масштабное благоустройство Уссурийского бульвара — одного из ключевых мест отдыха хабаровчан и гостей города. Реализация проекта находится на особом контроле губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина. Сквер станет современным пространством с зонами отдыха для взрослых, игровыми площадками для детей и спортивными объектами. При этом мы сохраним уникальную “зеленую” атмосферу бульвара», — подчеркнул мэр Хабаровска Сергей Кравчук. На Уссурийском бульваре завершены демонтажные работы. На Амурском бульваре задерживается выдача документации, однако основные демонтажные работы выполнены. Мэр поручил подрядчику навести порядок на площадке и установить информационный паспорт с детальной схемой. Пока ведутся работы, проход пешеходов в зонах реконструкции строго запрещен в целях безопасности.