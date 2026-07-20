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Из 15 электричек в Самарской области хотят демонтировать кондиционеры

600 тысяч рублей потратят на демонтаж кондиционеров в самарских электричках.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области хотят демонтировать кондиционеры из 15 электричек. Подрядчика, который выполнит эти работы, ищет Самарская пригородная пассажирская компания, информация размещена на госзакупках.

«Планируется демонтаж систем кондиционирования воздуха, установленных в пригородных электропоездах серии ЭД4М и ЭД4МК», — говорится в аукционной документации.

В торгах могут участвовать только субъекты малого и среднего бизнеса, а также самозанятые. Максимальная цена аукциона превышает 600 тысяч рублей. Подрядчика определят 27 июля, а на выполнение работ у него будет 20 рабочих дней с даты подписания договора.