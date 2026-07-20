Из 15 электричек в Самарской области хотят демонтировать кондиционеры

В торгах могут участвовать только субъекты малого и среднего бизнеса, а также самозанятые. Максимальная цена аукциона превышает 600 тысяч рублей. Подрядчика определят 27 июля, а на выполнение работ у него будет 20 рабочих дней с даты подписания договора.