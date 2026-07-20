Жительница Хабаровского края добилась в суде компенсации из-за укуса пчелы

Судьи отметили, что факт добровольного демонтажа не отменяет ответственности за предшествующие нарушения и вред здоровью. Требование о сносе пасеки признано исполненным и не подлежащим дальнейшему исполнению. В то же время суд взыскал с пчеловода 20 000 рублей в счёт компенсации морального вреда. Кассационная инстанция оставила решение апелляции в силе.