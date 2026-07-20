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Жительница Хабаровского края добилась в суде компенсации из-за укуса пчелы

В Хабаровском крае разгорелся спор из-за пасеки.

Источник: Комсомольская правда

спор касался размещения пасеки на участке соседа. Женщина просила обязать владельца ульев убрать пасеку и выплатить 50 000 рублей за моральный вред, указав, что содержание пчёл велось с нарушениями и привело к укусу, сообщает «Суды Хабаровского края». Подробнее — в материалах «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Изначально районный суд отказал в иске, поскольку пасека к моменту заседания была демонтирована. Апелляционная коллегия Хабаровского краевого суда с этим не согласилась: установлено, что пасека размещалась с нарушением правил — не было обязательного сплошного ограждения высотой от 2 метров между участками.

Судьи отметили, что факт добровольного демонтажа не отменяет ответственности за предшествующие нарушения и вред здоровью. Требование о сносе пасеки признано исполненным и не подлежащим дальнейшему исполнению. В то же время суд взыскал с пчеловода 20 000 рублей в счёт компенсации морального вреда. Кассационная инстанция оставила решение апелляции в силе.

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