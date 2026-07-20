Дальневосточный Медиафорум соберёт ведущих экспертов в Хабаровске

23−24 июля в Хабаровске на площадках Дома офицеров Восточного военного округа и Молодёжного досугового центра пройдёт Дальневосточный Медиафорум. Масштабное отраслевое событие соберёт журналистов, пресс-секретарей, блогеров, студентов и школьников, а также топовых федеральных экспертов из сферы медиа и смежных областей. Регистрация на Дальневосточный Медиафорум по-прежнему открыта, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Организатором форума выступает Правительство Хабаровского края при поддержке регионального Министерства внутренней и информационной политики, а также Хабаровского и Приморского отделений Союза журналистов России. Участие в событии уже подтвердили более десятка известных федеральных спикеров.
Среди них — телеведущий и журналист Дмитрий Губерниев, профессор Высшей школы экономики, автор канала «Политджойстик» Марат Баширов, президент Фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, руководитель направления продвижения «ВКонтакте» Николай Афиногенов. Также на форум приедут председатель редакционного совета «РУ Новости», эксперт РАНХиГС Алексей Штейнбух, руководитель digital-направления МИЦ «Известия» Жанна Романова, практикующий IP-юрист Владимир Куранов, коммерческий директор «Первого канала» Пётр Шепин и военкор Семён Пегов.
Завершат список участников председатель комитета по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций ТПП РФ Игорь Потоцкий, политический психолог, эксперт РАО и ВШГУ Оксана Александрова, а также руководитель по работе с органами государственной власти АО «Крибрум» Анна Соммер.
Программа форума уже опубликована на официальном сайте события. Она разделена на пять ключевых тематических блоков. В рамках двухдневной работы состоятся 35 дискуссий, лекций, мастер-классов и творческих встреч. Участники обсудят актуальные тренды медиаотрасли, новые форматы работы с аудиторией, цифровые технологии и вызовы современной журналистики.
К участию приглашены не только профессионалы. Свои заявки могут подать представители органов региональной власти, предприниматели Хабаровского края, журналисты федеральных и зарубежных изданий, сотрудники СМИ регионов Дальнего Востока. Также организаторы ждут пресс-секретарей, PR-специалистов, создателей контента для госструктур, студентов и школьников, которые планируют связать свою жизнь с медиасферой.
Форум станет главным событием медиаотрасли Дальнего Востока в этом году. Он не только даст возможность услышать ведущих экспертов страны, но и поможет наладить профессиональные контакты, обменяться опытом и найти новые точки роста для региональных СМИ и коммуникационных проектов.