Дальневосточный Медиафорум соберёт ведущих экспертов в Хабаровске

К участию приглашены не только профессионалы. Свои заявки могут подать представители органов региональной власти, предприниматели Хабаровского края, журналисты федеральных и зарубежных изданий, сотрудники СМИ регионов Дальнего Востока. Также организаторы ждут пресс-секретарей, PR-специалистов, создателей контента для госструктур, студентов и школьников, которые планируют связать свою жизнь с медиасферой.