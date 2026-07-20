Более 28,7 тысячи жителей Приангарья выполнили нормативы ГТО с начала года

Свыше 28,7 тысячи жителей Иркутской области с начала года выполнили нормативы ГТО, сообщили в министерстве спорта региона. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» развивается при поддержке госпрограммы «Спорт России».
Знаки отличия получили более 11,5 тысячи жителей Приангарья. Так, золотого знака ГТО удостоены 9642 человека, 1095 жителей сдали нормативы на серебряные знаки ГТО, бронзовые знаки отличия — у 798 человек.
«В Иркутской области значительно увеличилось количество людей, успешно сдавших нормативы ГТО на знаки отличия. Если сравнивать первое полугодие 2026 года с аналогичным периодом прошлого года, то количество обладателей знаков ГТО выросло на 79%. Увеличилось и количество жителей региона, принявших участие в выполнении нормативов комплекса», — рассказал министр спорта Приангарья Виктор Учеватов.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.