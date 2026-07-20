ВС РФ нанесли удар по портам Украины, задействованным в интересах ВСУ

Российские военные ночью 20 июля нанесли удары по портам Украины, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Так, армия поразила высокоточным оружием воздушного базирования и барражирующими боеприпасами порт «Одесса». Удары пришлись на резервуары с горюче-смазочными материалами, которые предназначались для украинской армии, передает Telegram-канал МО РФ.
Днем ранее оборонное ведомство сообщило, что Вооруженные силы России продолжат наносить массированные удары по территории Украины. Заявление сопровождалось фотографией запуска оперативно-тактического ракетного комплекса и подписью: «Сегодня точно не финал. Заряжены и продолжаем».
До этого ВС РФ нанесли удары по портам Украины, которые используются для доставки военных грузов для вооруженных сил страны. В порту Черноморск и на морском переходе были поражены два судна, которые осуществляли доставку грузов военного назначения.
Также журналисты сообщили, что за прошедшую неделю на Украине уничтожены не менее восьми автозаправочных станций. В случае уничтожения нескольких АЗС местные власти не всегда сообщают точное количество, поэтому окончательный итог, скорее всего, превышает восемь объектов.