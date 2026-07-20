Терапевт Ерёменко раскрыл, когда вода в жару становится опасной для мозга

Опасность заключается не только в объеме выпитой воды, но и в совокупности факторов: физической активности, потоотделении, приеме некоторых лекарств и наличии хронических заболеваний. Особенно уязвимы к гипонатриемии спортсмены, пожилые люди, люди с заболеваниями сердца, почек и печени, а также дети и беременные женщины. Даже здоровый организм может дать сбой под воздействием жары.