Терапевт Ерёменко раскрыл, когда вода в жару становится опасной для мозга

Летом в жару обильное потребление воды может показаться вполне логичным. Однако это может привести к серьезным последствиям, вплоть до госпитализации. Врач-терапевт Иван Еременко из Красногорской клинической больницы рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о том, как литры безобидной воды могут вызвать опасное состояние — гипонатриемию.
Гипонатриемия возникает, когда уровень натрия в крови падает из-за чрезмерного употребления жидкости. Почки здорового взрослого человека могут выводить около 0,8−1 литра воды в час, но если выпить гораздо больше, особенно без компенсации потери солей, риск развития гипонатриемии значительно возрастает.
Опасность заключается не только в объеме выпитой воды, но и в совокупности факторов: физической активности, потоотделении, приеме некоторых лекарств и наличии хронических заболеваний. Особенно уязвимы к гипонатриемии спортсмены, пожилые люди, люди с заболеваниями сердца, почек и печени, а также дети и беременные женщины. Даже здоровый организм может дать сбой под воздействием жары.
Когда человек пьет слишком много воды, она начинает поступать в клетки организма, включая клетки мозга. Это может привести к их отеку, что, в свою очередь, вызывает спутанность сознания, судороги и даже потерю сознания.
Отличить обезвоживание от гипонатриемии самостоятельно практически невозможно. При обезвоживании человек испытывает жажду, сухость слизистых оболочек и редкое мочеиспускание. Однако при гипонатриемии эти симптомы могут отсутствовать. Врач Еременко рекомендует обращать внимание на другие признаки: рвоту, сонливость, головокружение и судороги. При появлении этих симптомов необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.
Количество воды, необходимое в жару, зависит от индивидуальных особенностей организма. Оно определяется температурой окружающей среды, массой тела, уровнем физической активности и состоянием здоровья. При длительных физических нагрузках рекомендуется сочетать воду с напитками, содержащими электролиты, чтобы восполнить потерю натрия, калия и других минералов.
Чтобы избежать проблем со здоровьем в жаркую погоду, важно пить воду умеренно, чередуя ее с напитками, содержащими электролиты. Даже обычная прогулка или работа на солнце требуют внимания к объему потребляемой жидкости.