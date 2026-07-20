Три беспилотника уничтожили в Воронежской области ночью 20 июля

В ночь на понедельник, 20 июля, в Воронежской области сбили три вражеских беспилотника, сообщил губернатор Александр Гусев.
По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Режим опасности БПЛА продолжает действовать на территории региона.
Также минувшей ночью в городе звучала сирена ракетной опасности.
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