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Три беспилотника уничтожили в Воронежской области ночью 20 июля

В 1.45 в регионе объявляли ракетную опасность.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на понедельник, 20 июля, в Воронежской области сбили три вражеских беспилотника, сообщил губернатор Александр Гусев.

По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Режим опасности БПЛА продолжает действовать на территории региона.

Также минувшей ночью в городе звучала сирена ракетной опасности.

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