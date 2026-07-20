Птенцы краснокнижной крачки вылупились в Нижегородской области

Речная крачка — редкий вид, включённый в региональную Красную книгу. Во время съёмки специалист строго соблюдал дистанцию: он не трогал птенцов и никак не влиял на естественный ход вылупления. В это время взрослые птицы не отходили далеко — они кружили над гнёздами, оберегая своё потомство.