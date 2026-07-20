Птенцы краснокнижной крачки вылупились в Нижегородской области

В Варнавинском округе Нижегородской области охотинспектор сумел запечатлеть редкий момент — появление на свет птенцов речной крачки. Об этом рассказали в областном Минлесхозе.
Речная крачка — редкий вид, включённый в региональную Красную книгу. Во время съёмки специалист строго соблюдал дистанцию: он не трогал птенцов и никак не влиял на естественный ход вылупления. В это время взрослые птицы не отходили далеко — они кружили над гнёздами, оберегая своё потомство.
Как отметили в ведомстве, отснятые материалы станут ценным ресурсом для орнитологов: с их помощью учёные смогут отслеживать динамику численности крачек и оценивать состояние речных пойм — ключевых мест гнездования вида.
В Минлесхозе подчеркнули, что эти кадры — не просто рабочий материал для научных отчётов: в них заключена особая ценность — живое проявление природной гармонии, её уязвимость и необходимость бережного отношения к окружающему миру.
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