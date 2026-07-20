«Возвращаемся красиво». Известная белорусская биатлонистка заявила о выступлении в новом сезоне

Известная белорусская биатлонистка, бронзовый призер чемпионата мира и Европы по биатлону Анна Сола решила выступать в новом сезоне, сообщили на СТВ.
Спортсменка рассказала, что сейчас идет подготовка к зимнему сезону, тренировки становятся более скоростными. Также Анна Сола поделилась, что была расстроена недопуском на Олимпиаду, из-за чего даже думала текущий сезон сделать максимально спокойным и, возможно, вообще не участвовать в соревнованиях либо участвовать только в главных стартах. Однако добавила, что все-таки шанс есть. И при допуске ей хотелось бы, чтобы к новому сезону было больше спортсменок, которые могли бы представлять Беларусь и находится сразу «в более-менее боевом составе».
— Поэтому, если возвращаемся, нужно сразу возвращаться красиво, — констатировала Анна Сола.
Ранее белорусская биатлонистка Анна Сола рассказала, что с ней произошло после одной из гонок: «Не можешь нормально дышать, включается паника».
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