Психолог Абравитова: ответы эмодзи вместо слов — признак выгорания

Психолог Марианна Абравитова назвала неожиданный признак выгорания. Эксперт отнесла к нему популярный эмодзи — поднятый большой палец.
Сам по себе этот жест не является поводом для постановки диагноза, но если оценивать общение в целом и частое использование этого символа, то есть повод тревожиться.
Дополнением является изменение в поведении, односложные ответы и эмодзи, вместо слов — все это указывает на то, что человек перестал справляться с нагрузкой.
— Это действительно может быть одним из признаков эмоционального выгорания, но только в комплексе с другими изменениями в поведении, — отмечает психолог в беседе с Абзацем.
Эксперт призвала обращать внимание на совокупность факторов, и если человек ранее писал развернутые ответы, а теперь ограничивается короткими реакциями вроде «Окей» или просто ставит эмодзи, что продолжается долгое время, это повод задуматься.
Обычно подобные перемены в поведении происходят за три-четыре месяца до критической точки. Это может стать внезапное увольнение, болезнь или другие негативные последствия.
Но не стоит делать спешных выводов, порой такой ответ — признак занятости. Если все же есть смена поведения, то стоит проявить эмпатию и подойти к вопросу мягко и аккуратно.