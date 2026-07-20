«Киквидзе» уверенно шагает по «Белым ночам»: две победы и выход в плей‑офф

Турнир построен так, что даже малейшая осечка может стоить места в плей‑офф: 48 команд разделены на 16 групп по 3 коллектива, на групповом этапе играют каждый с каждым в один круг. Дальше всё жёстко: первое место — прямой выход, вторые и третьи — стыки за право продолжить борьбу. А в заключительный день зрителей ждут полуфиналы, матч за третье место и финал.