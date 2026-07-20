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Спасатели эвакуировали с Эльбруса тело ребенка и пострадавшего отца

Тело мальчика и его травмированного отца эвакуировали с горы Эльбрус Спасатели эвакуировали с Эльбруса 40-летнего альпиниста, получившего травмы во время восхождения, и тело его 11-летнего сына.

Источник: РБК

Тело мальчика и его травмированного отца эвакуировали с горы Эльбрус.

Спасатели эвакуировали с Эльбруса 40-летнего альпиниста, получившего травмы во время восхождения, и тело его 11-летнего сына. Для операции использовали вертолет, сообщает ГУ МЧС России по региону.

«Спасатели МЧС России с привлечением коммерческого вертолета фирмы “Хелиэкшн” эвакуировали пострадавшего и тело погибшего в поселке Терскол, где их передали медикам и следственно-оперативной группе правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

Спасатели обнаружили на восточном склоне Эльбруса пострадавшего мужчину и тело погибшего 11-летнего мальчика 19 июля. По данным следствия, отец и сын совершали восхождение на восточную вершину горы, однако сорвались со скалы на высоте около 4,2 тыс. м. В результате падения ребенок погиб, а мужчина получил значительные травмы.

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