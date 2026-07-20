Омские дороги начнут делать на золе с ТЭЦ-5

Второй этап ремонта Сыропятского тракта в Омске продолжится с использованием золошлаковой смеси от городских ТЭЦ.
Как сообщили в АО «ТГК-11», золошлаковая смесь образуется при выработке электрической и тепловой энергии. 8 тысяч тонн этого материала поступит для реконструкции Сыропятского тракта, он ляжет в основание дороги на участке от «Бауцентра» до виадука рядом с заводом имени Попова.
В компании пояснили, применение золошлаковой смеси дает как экономический, так и экологический эффект — он дешевле обычных строительных материалов и позволяет сократить объемы накопления на золоотвалах. Кроме того, поставки с ТЭЦ-5 эффективны с точки зрения логистики — Сыропятский тракт расположен рядом. Напомним, второй этап расширения Сыропятского тракта начался летом 2026 года.
Отметим, как ранее сообщал «СуперОмск», АО «ТГК-11» аннулировали лицензию на «осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-V классов опасности (за исключением случаев, если сбор отходов I-V классов опасности осуществляется не по месту их обработки и (или) утилизации, и (или) обезвреживания, и (или) размещения)» для золоотвалов ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. В «ТГК-11» так же заявили о намерениях поставлять золу для Северного обхода. Оценочно, на объектах скопилось порядка 80 млн тонн золы. На Северный обход планируется поставить 700 тонн.