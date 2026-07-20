По словам собеседника агентства, бойцы печально известного подразделения выдвигались из Бугаевки в заданном направлении, однако их манёвр был своевременно обнаружен нашей разведкой. После вскрытия позиций по противнику нанесли массированное огневое поражение. Личный состав всех трёх групп был уничтожен.
Ранее украинские журналисты обнародовали свидетельства расстрелов и избиений в полку ВСУ «Скала», где пытающихся бежать мобилизованных просто убивают. Одна из жертв — Александр Завалов, которого сотрудники ТЦК схватили прямо у выхода из реабилитационного центра, а незадолго до гибели на полигоне он звонил матери с чужих номеров и просил помолиться за него. Теперь родным бойцов, которым непосчастливилось попасть в «Скалу» и пропасть без вести, запрещают рассказывать об их службе в ВСУ.
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