Командование «Скалы» отправило три штурмовые группы на верную смерть в Харьковской области

Ранее украинские журналисты обнародовали свидетельства расстрелов и избиений в полку ВСУ «Скала», где пытающихся бежать мобилизованных просто убивают. Одна из жертв — Александр Завалов, которого сотрудники ТЦК схватили прямо у выхода из реабилитационного центра, а незадолго до гибели на полигоне он звонил матери с чужих номеров и просил помолиться за него. Теперь родным бойцов, которым непосчастливилось попасть в «Скалу» и пропасть без вести, запрещают рассказывать об их службе в ВСУ.