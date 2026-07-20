Глава Пермского округа прокомментировала ситуацию на реках Пыж и Мулянка

Глава Пермского муниципального округа Ольга Андрианова рассказала о ситуации на реках Пыж и Мулянка, где волонтёры и специалисты спасают птиц и животных.
На реках Пыж и Мулянка в Пермском округе продолжаются работы по устранению разлива нефтепродуктов. Ситуацию контролируют Росприроднадзор, Пермская природоохранная прокуратура и Министерство природы.
Экологические службы собирают плёнку с поверхности воды, установили боновые заграждения, чтобы загрязнение не распространялось дальше. Параллельно к работе подключились волонтёры, зоологи и ветеринары Пермского зоопарка — они осматривают и очищают пострадавших птиц, оказывают необходимую помощь.
По акватории рек продолжают работу поисковые группы: обследуют берега и водную поверхность, чтобы вовремя находить животных и птиц, нуждающихся в помощи.
«Работа на реках не останавливается ни на час, и обнаруженное вовремя животное или птица получает шанс на возвращение в естественную среду», — отметила глава округа.
Напомним, информация о разливе нефтепродуктов в Мулянку появились в сети 17 июля.