Глава Пермского округа прокомментировала ситуацию на реках Пыж и Мулянка

Экологические службы собирают плёнку с поверхности воды, установили боновые заграждения, чтобы загрязнение не распространялось дальше. Параллельно к работе подключились волонтёры, зоологи и ветеринары Пермского зоопарка — они осматривают и очищают пострадавших птиц, оказывают необходимую помощь.