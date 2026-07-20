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Глава Пермского округа прокомментировала ситуацию на реках Пыж и Мулянка

По акватории рек продолжают работу поисковые группы.

Глава Пермского муниципального округа Ольга Андрианова рассказала о ситуации на реках Пыж и Мулянка, где волонтёры и специалисты спасают птиц и животных.

На реках Пыж и Мулянка в Пермском округе продолжаются работы по устранению разлива нефтепродуктов. Ситуацию контролируют Росприроднадзор, Пермская природоохранная прокуратура и Министерство природы.

Экологические службы собирают плёнку с поверхности воды, установили боновые заграждения, чтобы загрязнение не распространялось дальше. Параллельно к работе подключились волонтёры, зоологи и ветеринары Пермского зоопарка — они осматривают и очищают пострадавших птиц, оказывают необходимую помощь.

По акватории рек продолжают работу поисковые группы: обследуют берега и водную поверхность, чтобы вовремя находить животных и птиц, нуждающихся в помощи.

«Работа на реках не останавливается ни на час, и обнаруженное вовремя животное или птица получает шанс на возвращение в естественную среду», — отметила глава округа.

Напомним, информация о разливе нефтепродуктов в Мулянку появились в сети 17 июля.