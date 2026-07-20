Дорогу под мостом на Северо‑Крымской в Челябинске поднимут на 20 сантиметров

Власти Челябинска нашли способ решить проблему с подтоплениями участка Университетской Набережной, который находится под мостом на улице Северо-Крымской, в районе ТРК «Родник». Глава города Алексей Лошкин предложил поднять дорожное полотно на 20 сантиметров, передает корреспондент ИА «Первое областное». По словам мэра, этого хватит, чтобы легковой транспорт беспрепятственно проезжал там даже во время дождей.