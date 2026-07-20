Дорогу под мостом на Северо‑Крымской в Челябинске поднимут на 20 сантиметров

Власти Челябинска нашли способ решить проблему с подтоплениями участка Университетской Набережной, который находится под мостом на улице Северо-Крымской, в районе ТРК «Родник». Глава города Алексей Лошкин предложил поднять дорожное полотно на 20 сантиметров, передает корреспондент ИА «Первое областное». По словам мэра, этого хватит, чтобы легковой транспорт беспрепятственно проезжал там даже во время дождей.
Вода на этом участке скапливается уже не первый год. В периоды сильных осадков проезд перекрывают, а водителям приходится искать объездные пути. Теперь проблему хотят решить капитально.
«Возьмем в работу, сделаем соответствующий проект, обсудим с экспертами и специалистами. Найдем техническое решение проблемы. Одним из вариантов, вероятнее всего, будет поднятие проезжей части. Проезд там достаточно высокий, легковой транспорт точно будет проходить по нормам. Думаю, в будущем году проблему разрешат», — сказал Алексей Лошкин.
Сейчас из-за обильных дождей сброс воды на Шершневском водохранилище составляет 60 кубометров в секунду. В соседних регионах ситуация также остается осложненной, поэтому специалисты продолжают мониторить обстановку.