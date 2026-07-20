Житель Хабаровского края осуждён за ранение гостя в живот

Как установил Солнечный районный суд, в феврале 2026 года на улице Вокзальной сожительница 46 летнего подсудимого высказала претензии к поведению гостя. Это спровоцировало ссору, в ходе которой мужчина применил кухонный нож, нанеся оппоненту проникающее ранение в живот. Действия квалифицированы по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ.