Назван регион Казахстана, где почти каждая пятая семья живет без мобильного интернета

«Несмотря на высокий — по крайней мере, по официальным данным — средний уровень доступности мобильного интернета по стране, проблема цифрового неравенства остается актуальной. Это означает, что дальнейшее развитие телекоммуникационной инфраструктуры должно быть сосредоточено не только на увеличении общего охвата, но и на сокращении региональных различий, чтобы доступом к цифровым сервисам были одинаково обеспечены жители всех регионов Казахстана», — резюмируют авторы исследования.