Назван регион Казахстана, где почти каждая пятая семья живет без мобильного интернета

Мобильный интернет сегодня стал частью повседневной жизни, однако уровень его доступности в разных регионах Казахстана заметно отличается. Об этом говорится в исследовании Finprom, основанном на данных Бюро национальной статистики.
«Сегодня мобильная связь и интернет — уже не просто средство коммуникации, а базовая инфраструктура, необходимая для получения государственных и финансовых услуг, дистанционного обучения, работы, онлайн-покупок и множества других цифровых сервисов. Поэтому уровень доступности мобильного интернета становится одним из важных показателей качества жизни населения», — пишут аналитики.
По данным исследования, в 2026 году мобильный интернет доступен 96,7% семьям Казахстана. Годом ранее показатель составлял 96,2%.
Вместе с тем авторы обращают внимание, что высокое среднее значение не отражает реальную ситуацию в отдельных регионах.
«Формально это означает, что доступ к мобильному интернету имеет практически каждая семья. Однако статистика показывает, что ситуация далеко не столь однородна: за высоким среднереспубликанским показателем по-прежнему скрывается значительная разница между регионами», — отмечается в публикации.
Самый высокий уровень обеспеченности — 100% — зафиксирован в области Абай, Атырауской и Туркестанской областях, а также в Астане.
При этом аналитики делают важную оговорку.
«Следует учитывать, что данные основаны на выборочном обследовании около 12 тыс. домашних хозяйств и отражают результаты опроса, а не сплошного статистического наблюдения», — говорится в исследовании.
Кроме того, показатели выше среднереспубликанского уровня продемонстрировали Мангистауская, Карагандинская, Алматинская, Жамбылская и Актюбинская области, а также Алматы и Шымкент.
Самые низкие показатели зарегистрированы в Акмолинской, Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях. ".
Особенно выделяется Акмолинская область, где мобильный интернет имеется лишь у 81,2% домашних хозяйств. Это означает, что практически каждая пятая семья остается без доступа к мобильному интернету", — пишут авторы исследования.
Они также перечисляют возможные причины такого разрыва.
«Причины могут быть различными: высокая стоимость услуг связи, рост тарифов, отсутствие современных мобильных устройств у части населения, а также недостаточное покрытие сети в отдельных населенных пунктах», — сказано в материале.
В Северо-Казахстанской области уровень обеспеченности составляет 86,8%, в Западно-Казахстанской — 90%. В Кызылординской, Костанайской, Ұлытау, Восточно-Казахстанской, Павлодарской и Жетысуской областях показатель находится в пределах от 90% до 96,6%.
Подводя итоги, аналитики отмечают, что разница между регионами остается существенной.
«Несмотря на высокий — по крайней мере, по официальным данным — средний уровень доступности мобильного интернета по стране, проблема цифрового неравенства остается актуальной. Это означает, что дальнейшее развитие телекоммуникационной инфраструктуры должно быть сосредоточено не только на увеличении общего охвата, но и на сокращении региональных различий, чтобы доступом к цифровым сервисам были одинаково обеспечены жители всех регионов Казахстана», — резюмируют авторы исследования.