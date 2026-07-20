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Назван регион Казахстана, где почти каждая пятая семья живет без мобильного интернета

Мобильный интернет доступен 96,7% семьям Казахстана. Однако в некоторых регионах без него остается почти каждая пятая семья, передает NUR.KZ со ссылкой на Finprom.

Мобильный интернет сегодня стал частью повседневной жизни, однако уровень его доступности в разных регионах Казахстана заметно отличается. Об этом говорится в исследовании Finprom, основанном на данных Бюро национальной статистики.

«Сегодня мобильная связь и интернет — уже не просто средство коммуникации, а базовая инфраструктура, необходимая для получения государственных и финансовых услуг, дистанционного обучения, работы, онлайн-покупок и множества других цифровых сервисов. Поэтому уровень доступности мобильного интернета становится одним из важных показателей качества жизни населения», — пишут аналитики.

По данным исследования, в 2026 году мобильный интернет доступен 96,7% семьям Казахстана. Годом ранее показатель составлял 96,2%.

Вместе с тем авторы обращают внимание, что высокое среднее значение не отражает реальную ситуацию в отдельных регионах.

«Формально это означает, что доступ к мобильному интернету имеет практически каждая семья. Однако статистика показывает, что ситуация далеко не столь однородна: за высоким среднереспубликанским показателем по-прежнему скрывается значительная разница между регионами», — отмечается в публикации.

Самый высокий уровень обеспеченности — 100% — зафиксирован в области Абай, Атырауской и Туркестанской областях, а также в Астане.

При этом аналитики делают важную оговорку.

«Следует учитывать, что данные основаны на выборочном обследовании около 12 тыс. домашних хозяйств и отражают результаты опроса, а не сплошного статистического наблюдения», — говорится в исследовании.

Кроме того, показатели выше среднереспубликанского уровня продемонстрировали Мангистауская, Карагандинская, Алматинская, Жамбылская и Актюбинская области, а также Алматы и Шымкент.

Самые низкие показатели зарегистрированы в Акмолинской, Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях. ".

Особенно выделяется Акмолинская область, где мобильный интернет имеется лишь у 81,2% домашних хозяйств. Это означает, что практически каждая пятая семья остается без доступа к мобильному интернету", — пишут авторы исследования.

Они также перечисляют возможные причины такого разрыва.

«Причины могут быть различными: высокая стоимость услуг связи, рост тарифов, отсутствие современных мобильных устройств у части населения, а также недостаточное покрытие сети в отдельных населенных пунктах», — сказано в материале.

В Северо-Казахстанской области уровень обеспеченности составляет 86,8%, в Западно-Казахстанской — 90%. В Кызылординской, Костанайской, Ұлытау, Восточно-Казахстанской, Павлодарской и Жетысуской областях показатель находится в пределах от 90% до 96,6%.

Подводя итоги, аналитики отмечают, что разница между регионами остается существенной.

«Несмотря на высокий — по крайней мере, по официальным данным — средний уровень доступности мобильного интернета по стране, проблема цифрового неравенства остается актуальной. Это означает, что дальнейшее развитие телекоммуникационной инфраструктуры должно быть сосредоточено не только на увеличении общего охвата, но и на сокращении региональных различий, чтобы доступом к цифровым сервисам были одинаково обеспечены жители всех регионов Казахстана», — резюмируют авторы исследования.