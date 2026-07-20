Новая неделя в Красноярске будет теплой, но дождливой

По данным Gismeteo, на этой неделе в Красноярске ожидается теплая, но дождливая погода. Сегодня, 20 июля, синоптики обещают +26 днем и +13 ночью.
Завтра днем также ожидается +26, а к вечеру температура составит +14.
В среду незначительно потеплеет до +27 и +15 в светлое и темное время суток.
В четверг синоптики обещают грозу. Днем столбик термометра опустится до +23, но к вечеру ожидается +17.
В пятницу, 24 июля, максимальная температура составит +25 днем и +16 ночью.
В субботу ожидается +24 и +17 в светлое и темное время суток.
В воскресенье днем температура составит +23. Ночью снова ожидается +17.