Невролог Хорошев: отпуск меньше четырех недель может обострить болезни

Многие разбивают отпуск на недели, чтобы в сумме за год получилось четыре, но это не дает полноценного эффекта отдыха. За неделю человек не успевает отдохнуть от своих рутинных обязанностей, переключиться с текущих задач, не проходит ощущение, что утром необходимо куда-то бежать.