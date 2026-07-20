Невролог Хорошев: отпуск меньше четырех недель может обострить болезни

Врач-невролог Павел Хорошев назвал продолжительность полноценного отпуска — то время, за которое организм может отдохнуть и восстановиться. Короткие недельные передышки не дают желаемого эффекта, по мнению эксперта, полноценным можно считать отпуск продолжительностью не менее четырех недель.
А вот короткие передышки только вредят, они приводят к обострению хронических болезней, общему упадку сил, снижению иммунитета. Подобная смена деятельности нагружает сердце и сосуды, приводит к повышению тревожности.
— Качественный и продолжительный отдых положительно сказывается на продолжительности жизни. Психическое состояние, которое требует отдыха, оказывает колоссальное влияние на здоровье, влияет на соматику, настроение человека, стресс, — пояснил эксперт в беседе с Абзацем.
Многие разбивают отпуск на недели, чтобы в сумме за год получилось четыре, но это не дает полноценного эффекта отдыха. За неделю человек не успевает отдохнуть от своих рутинных обязанностей, переключиться с текущих задач, не проходит ощущение, что утром необходимо куда-то бежать.