Новая парковка у вокзала в Волгограде заработает с 21 июля

Это место создали взамен прежней парковки на Привокзальной площади. После реконструкции этой территории оставить машину прямо у железнодорожного вокзала, как раньше, уже не получится. В тестовом режиме водители смогут оплачивать парковочное место, но если кто-то забудет это сделать, штрафовать его пока не будут. Такое послабление действует до окончания испытательного срока.