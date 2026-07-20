В Ростовской области пресекли незаконное перемещение 748 животных с начала года

Так, в июне на территории Зимовниковского района остановили автомобиль, перевозивший шесть голов крупного рогатого скота из Обливского района в Чеченскую Республику без ветеринарных сопроводительных документов. В июле в Егорлыкском районе задержали транспортное средство с двумя головами крупного рогатого скота, также перевозившимися без необходимых документов.