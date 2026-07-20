IBRiS: поляки выступили против возвращения обязательной службы в армии

При этом в ходе опроса выяснилось, что против призыва на военную службу выступают в основном женщины. На втором месте мужчины старше 30 лет. При этом мнение поляков не меняется от того, в каком регионе они проживают. Жители больших городов и маленьких поселков высказываются одинаково, они против возращения обязательной службы в армии.