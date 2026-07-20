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IBRiS: поляки выступили против возвращения обязательной службы в армии

Чаще всего против возращения обязательной службы в армии выступают женщины.

Источник: Комсомольская правда

Большинство поляков против восстановления обязательной военной службы. Об этом говорится в опросе IBRiS.

Отмечается, что в Польше был проведен опрос о восстановлении обязательной военной службы из-за текущей международной обстановки. Против высказались 51,1%, за — 37,7%, а 11,2% не определились.

«Негативные отзывы о приостановке призыва объединяются над политическими разногласиями», — говорится в сообщении от источника.

При этом в ходе опроса выяснилось, что против призыва на военную службу выступают в основном женщины. На втором месте мужчины старше 30 лет. При этом мнение поляков не меняется от того, в каком регионе они проживают. Жители больших городов и маленьких поселков высказываются одинаково, они против возращения обязательной службы в армии.

Ранее KP.RU сообщил, что в США нашли неординарный способ пополнения армии. Туда стали брать возрастных солдат, старше 40 лет, а также тех, кто имеет судимость.

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