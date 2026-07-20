Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Теплоходы в Хабаровске меняют остановку из-за высокого уровня воды в Амуре

Теперь посадка и высадка пассажиров будет вестись с остановки «Прибрежная».

Источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровские теплоходы не смогут некоторое время подходить к Речному вокзалу из-за повысившегося уровня воды в Амуре. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», судя по гидрологическому прогнозу Дальневосточного УГМС, вода в главной реке на 20 июля доходит до отметки 281 см. К тому же ожидается, что в ближайшие двое суток уровень воды вырастет еще на 30−35 см.

— В связи с повышением уровня воды в реке Амур. С 21 июля посадка и высадка пассажиров по краевым и городским маршрутам будет осуществляться с остановки «Прибрежная». Время отправления от остановки «Прибрежная» — согласно расписанию по времени отправления от Речного вокзала, — отметили в краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Уточнить информацию можно в диспетчерской перевозчика по телефону: 8−924−310−61−39.

Помимо Амура, повышенная водность наблюдается на реках Бурея, Бикин, Подхоренок, Хор, Матай, Кия, Кур, Манома, Амгунь, Нимелен. Как ранее предупреждали специалисты, в ближайшие два дня возможен подъем уровней воды до отметок близких к неблагоприятному явлению на реках Кур у села Новокуровка и Урми у села Кукан.