Теплоходы в Хабаровске меняют остановку из-за высокого уровня воды в Амуре

Хабаровские теплоходы не смогут некоторое время подходить к Речному вокзалу из-за повысившегося уровня воды в Амуре. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», судя по гидрологическому прогнозу Дальневосточного УГМС, вода в главной реке на 20 июля доходит до отметки 281 см. К тому же ожидается, что в ближайшие двое суток уровень воды вырастет еще на 30−35 см.