Схема движения изменилась на перекрестке Кстово — Ольгино с 20 июля

Нижегородцам напомнили о новой схеме движения на перекрестке Кстово — Ольгино с 20 июля. Изменения связаны с началом строительства кольца на восточном подъезде к областному центру от трассы М-7, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В связи с проведением работ перекресток в районе ТЦ «Мега» закрыли. Водителей просят ознакомиться с новой схемой движения и следовать указаниям дорожных знаков.
Напомним, что в направлении от Кстова к Ольгину проезд организуют через светофор с поворотом налево, а в обратную — через светофор направо.
Ранее нижегородцев предупредили об изменении схемы движения у ТЦ «Фантастика».