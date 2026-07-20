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Схема движения изменилась на перекрестке Кстово — Ольгино с 20 июля

Водителей просят следовать указаниям дорожных знаков.

Источник: Живем в Нижнем

Нижегородцам напомнили о новой схеме движения на перекрестке Кстово — Ольгино с 20 июля. Изменения связаны с началом строительства кольца на восточном подъезде к областному центру от трассы М-7, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В связи с проведением работ перекресток в районе ТЦ «Мега» закрыли. Водителей просят ознакомиться с новой схемой движения и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, что в направлении от Кстова к Ольгину проезд организуют через светофор с поворотом налево, а в обратную — через светофор направо.

Ранее нижегородцев предупредили об изменении схемы движения у ТЦ «Фантастика».