Сеть супермаркетов в Китае хочет импортировать калининградские товары

«У города Цзюцзян есть конкретный запрос на поставки калининградских, прежде всего продовольственных, товаров. Потому что одна из крупных сетей супермаркетов китайского города планирует сделать отделы конкретно для российских продуктов, и очень хотят, чтобы калининградские бренды там тоже были представлены. Уже есть интерес, ведутся переговоры, чтобы наши известные бренды поставлялись в китайские магазины», — рассказал Калькута.