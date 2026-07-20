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Сеть супермаркетов в Китае хочет импортировать калининградские товары

Особым спросом пользуются кондитерские изделия — конфеты и шоколад.

Сеть супермаркетов в Китае хочет импортировать калининградские товары. Особым спросом пользуются кондитерские изделия — конфеты и шоколад. Об этом сообщил глава агентства по международным и межрегиональным связям Александр Калькута на пресс-конференции в региональном пресс-центре ТАСС в пятницу, 17 июля.

«У города Цзюцзян есть конкретный запрос на поставки калининградских, прежде всего продовольственных, товаров. Потому что одна из крупных сетей супермаркетов китайского города планирует сделать отделы конкретно для российских продуктов, и очень хотят, чтобы калининградские бренды там тоже были представлены. Уже есть интерес, ведутся переговоры, чтобы наши известные бренды поставлялись в китайские магазины», — рассказал Калькута.

Последние годы Калининградская область активно укрепляет торговые связи с Китаем. В основном из региона в КНР экспортируют сельскохозяйственную продукцию.