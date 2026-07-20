Сахалин и Хайнань станут побратимами

Сахалинская область и китайская провинция Хайнань согласовали установление побратимских связей. Об этом сообщил специальный представитель президента РФ Борис Титов. Он также отметил, что рассматривается вопрос о запуске прямого авиасообщения между регионами. Побратимские отношения позволят развивать сотрудничество в экономике, культуре и туризме. Прямые рейсы между Сахалином и Хайнанем сделают поездки удобнее для жителей и гостей обоих регионов. Сейчас готовятся совместные делегации для обмена опытом и реализации проектов. Источник: ТАСС.