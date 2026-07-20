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Режим беспилотной опасности сняли в Нижегородской области 20 июля

Режим был введен в 01:00 часов ночи 20 июля.

На территории Нижегородской области отменили режим беспилотной опасности. Об этом жителям региона сообщили 20 июля в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Напомним, что режим был введен в 01:00 часов ночи 20 июля. Также был закрыт аэропорт имени Чкалова.

По актуальным данным, аэропорт продолжил работу в штатном режиме. На территории Нижегородской области режим беспилотной опасности также снят. При обнаружении обломков БПЛА жителей региона настоятельно просят обращаться в 112.

Согласно сводке Минобороны России, в течение ночи над территорией страны силы ПВО сбили 381 вражеский беспилотник, но БПЛА не атаковали Нижегородскую область.

Ранее новая смена бойцов «БАРС-НН» заступила на дежурство в Нижегородской области.

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