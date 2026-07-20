Режим беспилотной опасности сняли в Нижегородской области 20 июля

На территории Нижегородской области отменили режим беспилотной опасности. Об этом жителям региона сообщили 20 июля в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Напомним, что режим был введен в 01:00 часов ночи 20 июля. Также был закрыт аэропорт имени Чкалова.
По актуальным данным, аэропорт продолжил работу в штатном режиме. На территории Нижегородской области режим беспилотной опасности также снят. При обнаружении обломков БПЛА жителей региона настоятельно просят обращаться в 112.
Согласно сводке Минобороны России, в течение ночи над территорией страны силы ПВО сбили 381 вражеский беспилотник, но БПЛА не атаковали Нижегородскую область.
Ранее новая смена бойцов «БАРС-НН» заступила на дежурство в Нижегородской области.