Один человек погиб и девять ранены за сутки при атаках ВСУ в Курской области

Накануне, 19 июля, «Ъ-Черноземье» рассказывал, что в эти выходные беспилотники ВСУ ударили по четырем многоквартирным домам в Курске. Известно об одной пострадавшей — женщина получила акубаротравму. Кроме того, в городе Льгов ВСУ ударили по автобусу, продуктовому магазину и остановке. Пострадали водитель автобуса и мужчина, находившийся рядом с магазином. Один из раненых — 40-летний гражданин Республики Беларусь.