Краснокнижные птенцы вылупились на берегу в Варнавинском округе

В Варнавинском округе охотинспектор заснял вылупление птенцов крачки речной, занесенной в Красную книгу Нижегородской области. Видео опубликовали в соцсетях областного минлесхоза.
Гнездо крачки заметили на песчаном пляже у реки. Из яиц на свет появились сразу несколько птенцов. Живой купол защиты над новорожденными создали взрослые птицы — они с криками кружили над гнездовой колонией.
Охотинспектор постарался не вмешиваться в естественный процесс. Не прикасаясь к птенцам, он заснял ценный материал об их рождении, который позволит нижегородским орнитологам изучить динамику популяции редких крачек в регионе. Кроме того, это поможет специалистам более эффективно контролировать санитарное состояние экосистемы, в которой размножаются краснокнижные птицы.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что в Балахнинском округе обнаружили редкую краснокнижную цаплю.