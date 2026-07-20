Краснокнижные птенцы вылупились на берегу в Варнавинском округе

Охотинспектор постарался не вмешиваться в естественный процесс. Не прикасаясь к птенцам, он заснял ценный материал об их рождении, который позволит нижегородским орнитологам изучить динамику популяции редких крачек в регионе. Кроме того, это поможет специалистам более эффективно контролировать санитарное состояние экосистемы, в которой размножаются краснокнижные птицы.