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Краснокнижные птенцы вылупились на берегу в Варнавинском округе

Живой купол защиты над новорожденными создали взрослые птицы.

В Варнавинском округе охотинспектор заснял вылупление птенцов крачки речной, занесенной в Красную книгу Нижегородской области. Видео опубликовали в соцсетях областного минлесхоза.

Гнездо крачки заметили на песчаном пляже у реки. Из яиц на свет появились сразу несколько птенцов. Живой купол защиты над новорожденными создали взрослые птицы — они с криками кружили над гнездовой колонией.

Охотинспектор постарался не вмешиваться в естественный процесс. Не прикасаясь к птенцам, он заснял ценный материал об их рождении, который позволит нижегородским орнитологам изучить динамику популяции редких крачек в регионе. Кроме того, это поможет специалистам более эффективно контролировать санитарное состояние экосистемы, в которой размножаются краснокнижные птицы.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что в Балахнинском округе обнаружили редкую краснокнижную цаплю.